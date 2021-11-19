لبنان

عون: آمل أن تكون السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي

Lebanon 24
19-11-2021 | 07:12
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قال رئيس الجمهورية ميشال عون إنه "مستمر في العمل من أجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، وآمل ان تكون السنة الأخيرة من ولايتي بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي".
 
وأكد عون أمام وفد ضباط مجموعة "الميثاق الوطني" أن "لبنان ينشد دائماً افضل العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج العربي، ونأمل ان تتم سريعاً معالجة ما أدى الى إشكالية معها و من المهم الّا تتأذى مصالح الشعب اللبناني".
 
ورأى أن "الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته، وعلينا ان نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم".
 
وأضاف عون: "على الرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل اقوى، ونتيجة الإنتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك".
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