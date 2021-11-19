إستعدوا لجنون الطقس.. امطار وعواصف رعدية وثلوج إبتداءً من مساء الجمعة

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنّ لبنان على موعد مع المنخفض الجوي الاول المصحوب بامطار وعواصف رعدية وثلوج على قمم الجبال.

وجاء في تقريره للاحوال الجوية ليومي الجمعة والسبت ما يلي:

بعد عبور الكتل الرطبة اسبانيا وايطاليا نحو البحر المتوسط وشمال مصر وجنوب اليونان، سوف يتشكل منخفض جوّي اعتيادي بين لبنان وقبرص اعتباراً من قبل ظهر يوم الجمعة وسوف تلعب الرياح المتقلبة (جنوبية غربية وشرقية)، دوراً اساسياً في توزيع الامطار التي ستطال شمال الاردن والداخل السوري وفلسطين ولبنان بنِسَبٍ متفاوتة،

لكن، الجدير ذكره، انّ القسم الأكبر من الامطار سوف يتمركز فوق المياه الاقليمية السورية واللبنانية والفلسطينية.