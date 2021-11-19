إستعدوا لجنون الطقس.. امطار وعواصف رعدية وثلوج إبتداءً من مساء الجمعة

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنّ لبنان على موعد مع المنخفض الجوي الاول المصحوب بامطار وعواصف رعدية وثلوج على قمم الجبال.
وجاء في تقريره للاحوال الجوية ليومي الجمعة والسبت ما يلي:
بعد عبور الكتل الرطبة اسبانيا وايطاليا نحو البحر المتوسط وشمال مصر وجنوب اليونان، سوف يتشكل منخفض جوّي اعتيادي بين لبنان وقبرص اعتباراً من قبل ظهر يوم الجمعة وسوف تلعب الرياح المتقلبة (جنوبية غربية وشرقية)، دوراً اساسياً في توزيع الامطار التي ستطال شمال الاردن والداخل السوري وفلسطين ولبنان بنِسَبٍ متفاوتة،
لكن، الجدير ذكره، انّ القسم الأكبر من الامطار سوف يتمركز فوق المياه الاقليمية السورية واللبنانية والفلسطينية.
ماذا في التفاصيل:
تراجع المرتفع السيبري نحو الهند الصينية وبحر قزوين والعراق وتقدّمت الامطار نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ومن المنتظر ان يستمّر تأثير الضغط المرتفع فوق العراق بقذف رياح شرقية نحو شمال لبنان بخاصة عكار والبقاع الأمر الذي سينعكس سلباً على نسبة الهطولات يومي السبت والاحد في المناطق المذكورة
سوف تتمركز الامطار فوق المياه الاقليمية كدرجة اولى بمعدّل ( 120-150مم) ومن ثمً الساحل اللبناني والسوري والفلسطيني والجبال الغربية ومناطق الجنوب ومرجعيون وبنت جبيل والنبطية كدرجة ثانية بنسبة (55-85مم) والبقاع كدرجة ثالثة بنسبة (10-20مم)، كما انّ العواصف الرعدية ستكون ناشطة اعتباراً من مساء الجمعة ولغاية الاحد بنسبة 80%
تنخفض درجات الحرارة يوم السبت وسوف تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2800 متر خلال ساعات الليل.
تشتد غزارة الامطار ساحلاً وجبلاً ليل الجمعة وخلال ساعات نهار يوم السبت والاحد صباحاً، ويُحتمل ان تتشكل السيول على الطرقات، امّا من حيث مجرى الرياح: فهو جنوبي غربي ليتحوّل الى شرقي شمال البلاد ظهر السبت وجنوبي شرقي بين فلسطين ولبنان الأمر الذي سيُضعف المتساقطات في البقاع.
الحرارة على الساحل ليوم السبت 20 درجة نهاراً و 17 ليلاً
في البقاع: 17 درجة نهاراً و 9 ليلا
على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 8 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 9 نهاراً و 04 ليلا
الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها بين 15 و 40 كم في الساعة تنقلب الى جنوبية غربية يوم الجمعة
الضغط الجوّي: 1009hpa
الرطوبة: بين 70 و 88%