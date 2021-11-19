وزير الدفاع عرض دور الجيش في ادارة كارثة انفجار المرفأ مع محافظ بيروت والتويني

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم كلا من محافظ بيروت القاضي مروان عبود والوزير السابق نقولا التويني، وجرى عرض للاوضاع العامة.



وتركز البحث في اللقاءين على "دور الجيش المركزي والفاعل في ادارة الكارثة التي نتجت من انفجار فرفأ بيروت، لا سيما ما قام به لجهة مسح الاضرار وعمله المستمر في ادارة توزيع المساعدات التي تصل الى لبنان".