لبنان

وقفة لاهالي الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ امام نقابة المحامين: نطالب بالعدالة

Lebanon 24
19-11-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-888025-637729329243562912.png
Doc-P-888025-637729329243562912.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام نقابة المحامين، حاملين لافتات تطالب باطلاق أولادهم.

واشاروا الى أن "معظم الموقوفين موظفون في الدولة اللبنانية، ومحميون بالأنظمة والقوانين التي ترعى وظيفتهم وعملهم الإداري، وهم أشخاص معروفون في المجتمع ويتساءلون لماذا لم يخل سبيلهم بعد لكي يتفرغوا لتحضير دفاعهم. نحن على يقين بأنكم لن ترضوا بإستمرار الإعتقال التعسفي لأهالينا".
 
وختم البيان: "ما نطالب به اليوم هو العدالة وتطبيق القوانين، تطبيق الدستور اللبناني والمعاهدات التي تعهد لبنان بتطبيقها، ان يسعى وزير العدل الى تحقيق العدل لجميع اللبنانيين، ان يحمي نقيب المحامين القوانين ويطالب بتطبيقها على الجميع دون الوقوف الى جانب معين، نطالب بمجلس قضاء أعلى وبتفتيش قضائي على اعمال القضاة، نحن نطالب بالعدالة وهذه العدالة تبدأ اليوم بإطلاق سراح أهالينا".
 
وجاء في البيان: "نأمل من النقيب الجديد ان يأخذ ملف الموقوفين حيزا كبيرا من اهتمامه واولوياته في برنامجه الانتخابي لان للظلم حدودا، وان يساعدنا في تحقيق العدالة والحقيقة التي نصبو اليها. ونهنئه سلفا ونطلب منه ان يبتعد عن الاستنسابية والذاتية والسياسية في متابعة ملف اهالينا للوصول الى الحقيقة بعيدا عن النزاعات القضائية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2021-11-19
12:14 | 2021-11-19
11:47 | 2021-11-19
11:10 | 2021-11-19
11:01 | 2021-11-19
10:53 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website