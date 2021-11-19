وقفة لاهالي الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ امام نقابة المحامين: نطالب بالعدالة

نفذ أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام نقابة المحامين، حاملين لافتات تطالب باطلاق أولادهم.واشاروا الى أن "معظم الموقوفين موظفون في الدولة اللبنانية، ومحميون بالأنظمة والقوانين التي ترعى وظيفتهم وعملهم الإداري، وهم أشخاص معروفون في المجتمع ويتساءلون لماذا لم يخل سبيلهم بعد لكي يتفرغوا لتحضير دفاعهم. نحن على يقين بأنكم لن ترضوا بإستمرار الإعتقال التعسفي لأهالينا".وختم البيان: "ما نطالب به اليوم هو العدالة وتطبيق القوانين، تطبيق الدستور اللبناني والمعاهدات التي تعهد لبنان بتطبيقها، ان يسعى وزير العدل الى تحقيق العدل لجميع اللبنانيين، ان يحمي نقيب المحامين القوانين ويطالب بتطبيقها على الجميع دون الوقوف الى جانب معين، نطالب بمجلس قضاء أعلى وبتفتيش قضائي على اعمال القضاة، نحن نطالب بالعدالة وهذه العدالة تبدأ اليوم بإطلاق سراح أهالينا".