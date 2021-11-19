وزير المالية بحث مع وفد من رابطتي المتقاعدين في التعليم الأساسي والثانوي في مطالبهم

بحث وزير المالية يوسف الخليل مع وفد من رابطتي المتقاعدين في التعليم الأساسي والثانوي في لبنان،

في حضور المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي، مطالب الأساتذة المتقاعدين.

وطالب المجتمعون ب"إعادة النظر في أوضاعهم في ظل الظروف الراهنة"، على أن يتم إجراء لقاء آخر لمتابعة الموضوع.