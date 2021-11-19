لبنان

مولوي عرض شؤونا شوفية مع النائب البستاني ولواقع القطاع السياحي مع الرامي وبيروتي

Lebanon 24
19-11-2021 | 09:13
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب فريد البستاني، وتم البحث بالاوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة الشوف.

والتقى مولوي نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي والأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، وتم البحث في واقع القطاع السياحي في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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