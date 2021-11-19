لبنان

في عيد الاستقلال... التلاميذ يحتفلون في مختلف المناطق (صور)

Lebanon 24
19-11-2021 | 09:12
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كما جرت العادة، احتفلت مختلف المدارس في لبنان بالذكرى الـ78 للاستقلال، حيث وبعد تحضيرات دامت لأيام، قام التلاميذ بعرض مجموعة أعمال فنية تعبر عن المناسبة واهميتها، فمنهم من أدى الشعر والأغاني الوطنية ومنهم من قام بعرض بعض المقاطع المستوحاة من المسرحيات الوطنية.
 
 
 
 
وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، عمدت المدارس ولو بطرق بسيطة الى احياء هذه الذكرى الوطنية نظرا لأهميتها وضرورة ترسيخها في عقول التلاميذ.
 
 
 
وعمدت المدارس الى نقل قصة الاستقلال بشخصياتها واحداثها الى التلاميذ بطرق وأساليب مختلفة.
 
 
 
 خلال الاحتفالات وزعت الاعلام اللبنانية على التلامبذ الذين أنشدوا بأصوات مرتفعة النشيد الوطني اللبناني.
 
 
 

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