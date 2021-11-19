9 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... والاصابات اليومية تتخطى الـ1100 (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 657367.

كذلك، سُجلت 9 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8625.