لبنان

سرقة السيارات مستمرة (صورة)

Lebanon 24
19-11-2021 | 09:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس" صفراء اللون من بلدة برقايل العكارية وفروا الى جهة مجهولة.
 
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