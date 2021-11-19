قاسم: نحن مع عودة الحكومة إلى الاجتماعات بعد معالجة أسباب توقفها





وأعلن اننا " سنخوض الانتخابات بتحالفات واضحة ركيزتها حلفاؤنا من القوى السياسية الحالية، ومجموعات المجتمع المدني الحليفة وكذلك الشخصيات التي لها حضورها الشعبي". وقال:"كما ينتظرون نتائج الانتخابات. نحن أيضا ننتظرها كمحطة شعبية ضرورية لقلب الصفحة في لبنان.والقوات اللبنانية هي مركز الاهتمام الأمريكي - السعودي لمواجهة "حزب الله" وحلفائه".‏ ألقى نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة في لقاء سياسي نظمته "المهن الحرة في حزب الله" اعتبر فيها ان "إسرائيل هي الخطر الأكبر على لبنان وان المقاومة حررت الأرض وحرمت إسرائيل من استغلال لبنان حديقة خلفية وضربت مشروع التوطين".وقال:أزمة الدولة لا يحلها حزب الله، ونعمل بكل طاقاتنا للتخفيف عن الناس".وأعلن اننا " سنخوض الانتخابات بتحالفات واضحة ركيزتها حلفاؤنا من القوى السياسية الحالية، ومجموعات المجتمع المدني الحليفة وكذلك الشخصيات التي لها حضورها الشعبي". وقال:"كما ينتظرون نتائج الانتخابات. نحن أيضا ننتظرها كمحطة شعبية ضرورية لقلب الصفحة في لبنان.والقوات اللبنانية هي مركز الاهتمام الأمريكي - السعودي لمواجهة "حزب الله" وحلفائه".‏



أضاف: "نحن كحزب الله حرصاء على العلاقات مع كل الدول بما فيها دول الخليج، لكن ‏على قاعدة الاحترام المتبادل وعلى قاعدة الكرامة وليس على قاعدة التدخل في ‏شؤوننا، نحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا، يقيل وزيرا ويتدخل في وزارة.‏

وختم قاسم: "نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع، ‏واليوم مشهد القضاء في لبنان مشهد غير صحي، ليس له علاقة لا بحادثة ولا بقاضي، له ‏علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل وإلا الوقاع القضائي غير صحي".