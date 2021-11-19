لبنان

توقيف سوريين في صيدا لترويجهما عملة مزورة

Lebanon 24
19-11-2021 | 10:14
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 اوقفت دورية من المكتب الاقليمي لامن الدولة كلا من السوريين ع.ا.ح. و ع.ع. في شارع المصارف في صيدا، لترويجهما عملة مزورة، وضبطت بحوزتهما مبلغ 1800 دولار اميركي واحيلا على القضاء.
المصدر: الوكالة الوطنية
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