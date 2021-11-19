توقيف سوريين في صيدا لترويجهما عملة مزورة

اوقفت دورية من المكتب الاقليمي لامن الدولة كلا من السوريين ع.ا.ح. و ع.ع. في شارع المصارف في صيدا، لترويجهما عملة مزورة، وضبطت بحوزتهما مبلغ 1800 دولار اميركي واحيلا على القضاء.