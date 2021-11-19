نصار بحث مع 6 سفراء في تفعيل التبادل السياحي

استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار، في مكتبه في الوزارة، عددا من السفراء أبرزهم: سفير تركيا علي باريش أولوسوي، سفيرة سويسرا ماريون ويخلت، سفير جورجيا زازا كانديلاكي يرافقه القنصل الفخري مطانيوس لطفي، سفير سلوفينيا بريموز سيلوغو، وسفير ماليزيا أزري مات ياكوب، وبحث معهم في العلاقات بين بلدانهم ولبنان، وخصوصا على صعيد التبادل السياحي وطريقة تفعيله عبر توفير تسهيلات تحفز السياح على المجيء إلى لبنان.وعرض نصار الأمر نفسه مع سفيرة لبنان لدى اسبانيا هلا كيروز.