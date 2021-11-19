لبنان

نصار بحث مع 6 سفراء في تفعيل التبادل السياحي

Lebanon 24
19-11-2021 | 10:22
A-
A+
Doc-P-888056-637729399328147308.png
Doc-P-888056-637729399328147308.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار، في مكتبه في الوزارة، عددا من السفراء أبرزهم: سفير تركيا علي باريش أولوسوي، سفيرة سويسرا ماريون ويخلت، سفير جورجيا زازا كانديلاكي يرافقه القنصل الفخري مطانيوس لطفي، سفير سلوفينيا بريموز سيلوغو، وسفير ماليزيا أزري مات ياكوب، وبحث معهم في العلاقات بين بلدانهم ولبنان، وخصوصا على صعيد التبادل السياحي وطريقة تفعيله عبر توفير تسهيلات تحفز السياح على المجيء إلى لبنان.
 
وعرض نصار الأمر نفسه مع سفيرة لبنان لدى اسبانيا هلا كيروز.

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2021-11-19
12:14 | 2021-11-19
11:47 | 2021-11-19
11:10 | 2021-11-19
11:01 | 2021-11-19
10:53 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website