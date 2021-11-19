بو حبيب استقبل المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا،وتم البحث في تفاصيل زيارةالامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى لبنان في التاسع عشر من شهر كانون الاول المقبل.