لبنان

مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس

Lebanon 24
19-11-2021 | 10:53
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يتواجدون في أحد المنتجعات السياحيّة في القلمون بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المفرزة، تمّت مداهمة المنتجع المذكور بمؤازرة سريّة من القوى السيّارة ودوريّة من شعبة المعلومات ليل تاريخ 18/11/2021 حيث تبين وجود /82/ شخصا بين رجالٍ ونساءٍ وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى اوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ حوالى /5000/ دولار أميركي عن كلّ شخص.

كما تمّ توقيف أحد المتورطّين بعملية التهريب ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1990، لبناني)
أودع الموقوف فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقّه. العمل مستمرّ لتوقيف المتورّطين، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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