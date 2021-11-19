الجميل ينبّه من "مخطط جهنمي" لإركاع لبنان

إعتبر الرئيس أمين الجميّل أن الأحداث تتوالى وفق مخططٍ جهنمي محبوك ومحكم وهادف لاركاع لبنان، مشيراً الى ان الانحدار السريع مع أنشطةٍ مشبوهة وحركاتٍ تأسيسية متصاعدة تنشطُ في المنطقة وتنبئ بمخاطرَ داهمة، يُخشى معها أن يكونَ لبنان، الخاصرة الرخوة والحلقة الضعيفة، ضحيتَها.

كلام الجميل جاء خلال حفل افتتاح "حديقة بيار" بجانب البيت المركزي للكتائب في الصيفي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ15 لاستشهاد الوزير بيار أمين الجميّل.

واقيم الاحتفال تحت عنوان: "15 سنة وصوتك باقي فينا"، وقد شارك فيه الرئيس أمين الجميّل وعقيلته السيدة جويس، رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وزوجته السيدة كارين، محافظ بيروت مروان عبود، السيدة باتريسيا بيار الجميّل ونجل الشهيد أمين الجميّل، السيدة نيكول الجميّل، الاخت ارزة الجميّل، نائبا رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ وجورج جريج، الامين العام سيرج داغر، الوزير السابق الان حكيم، النواب السابقون ايلي ماروني، فارس سعيد، غطاس خوري، سامر سعاده وفادي الهبر، الياس حنكش، نقيب المقاولين مارون حلو، المطران جورج صليبا، الدكتور فؤاد ابو ناضر، الاب ايلي مظلوم، أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي في الحزب ورفاقه الشهيد بيار.

وشدّد الجميل في كلمته على أنّ الحلم باقٍ والإرادة صلبة لا تراجع ولا مساومة رغم كل التحديات والاغراءات والترغيبات والتهديدات، وأضاف: "دم الشهداء أمانة في الأعناق وحصانة مانعة لكل أشكال الهدر في الوطن، داعياً الممسكين بمقدرات البلاد الى وقف التسويات التي هي شكل من أشكال التخلي والاستسلام". ومع هذا، فقد أكّد الرئيس الجميّل أن "حديقة بيار" تمثل الحافز والأمل بلبنان الجديد"، وختم: "فلتكن ملتقى لجميع اللبنانيين، من مختلف الانتماءات والمذاهب والمناطق، فلتكن حديقة بيار حديقة لبنان الأبي في بيروت الخالدة". محافظ بيروت بدوره، قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود في كلمته: " لحظة مؤثرة أن اقف على المنبر لأفتتح حديقة بيار الجميّل هذا الشاب الذي تعرفت إليه منذ 20 سنة وأحببته، أحببت الأخلاق ورأيت فيه الشاب الواعد"، وتابع "لم اكن أن أتخيل أن يستشهد بيار وأصبح انا محافظا لبيروت". وأضاف: "نحن نعيش في مدينة لا تشبه باقي المناطق في العالم، نحن في لبنان لا نعيش الراحة التي يعيشها الناس في البلدان الأخرى ولكننا نعرف اننا في الشرق نعيش في نضال مستمر". وأردف "عرضتم تاريخ لبنان منذ الاستقلال ورأينا كم كان صعبًا، فلبنان لم يعرف سنة هدوء بل حروبًا ودمارا وبقاؤنا هو نضال".

وشدد محافظ بيروت على أن "لكل من يريد اغتيال رجالاتنا وقياداتنا نقول له سننجب يوميا قادة ورجالا وسنزرع أرضنا سنديانًا ولن نستكين ولو امتلأت الجدران صورًا للشهداء"، مشيراً إلى أن حديقة الشهيد بيار الجميّل ستكون عنوانًا للحوار ومنبرًا لكل المثقفين ولكل من يريدون العطاء في بيروت ستكون منتدى بيار الجميّل والبلاد التي فيها شهداء مثل بيار الجميّل لا تخافوا عليها".

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