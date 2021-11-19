18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجميل ينبّه من "مخطط جهنمي" لإركاع لبنان
Lebanon 24
19-11-2021
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر الرئيس أمين الجميّل أن الأحداث تتوالى وفق مخططٍ جهنمي محبوك ومحكم وهادف لاركاع لبنان، مشيراً الى ان الانحدار السريع مع أنشطةٍ مشبوهة وحركاتٍ تأسيسية متصاعدة تنشطُ في المنطقة وتنبئ بمخاطرَ داهمة، يُخشى معها أن يكونَ لبنان، الخاصرة الرخوة والحلقة الضعيفة، ضحيتَها.
كلام الجميل جاء خلال حفل افتتاح "حديقة بيار" بجانب البيت المركزي للكتائب في الصيفي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ15 لاستشهاد الوزير بيار أمين الجميّل.
واقيم الاحتفال تحت عنوان: "15 سنة وصوتك باقي فينا"، وقد شارك فيه الرئيس أمين الجميّل وعقيلته السيدة جويس، رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وزوجته السيدة كارين، محافظ بيروت مروان عبود، السيدة باتريسيا بيار الجميّل ونجل الشهيد أمين الجميّل، السيدة نيكول الجميّل، الاخت ارزة الجميّل، نائبا رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ وجورج جريج، الامين العام سيرج داغر، الوزير السابق الان حكيم، النواب السابقون ايلي ماروني، فارس سعيد، غطاس خوري، سامر سعاده وفادي الهبر، الياس حنكش، نقيب المقاولين مارون حلو، المطران جورج صليبا، الدكتور فؤاد ابو ناضر، الاب ايلي مظلوم، أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي في الحزب ورفاقه الشهيد بيار.
وشدّد الجميل في كلمته على أنّ الحلم باقٍ والإرادة صلبة لا تراجع ولا مساومة رغم كل التحديات والاغراءات والترغيبات والتهديدات، وأضاف: "دم الشهداء أمانة في الأعناق وحصانة مانعة لكل أشكال الهدر في الوطن، داعياً الممسكين بمقدرات البلاد الى وقف التسويات التي هي شكل من أشكال التخلي والاستسلام".
ومع هذا، فقد أكّد الرئيس الجميّل أن "حديقة بيار" تمثل الحافز والأمل بلبنان الجديد"، وختم: "فلتكن ملتقى لجميع اللبنانيين، من مختلف الانتماءات والمذاهب والمناطق، فلتكن حديقة بيار حديقة لبنان الأبي في بيروت الخالدة".
محافظ بيروت
بدوره، قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود في كلمته: "
لحظة مؤثرة أن اقف على المنبر لأفتتح حديقة بيار الجميّل هذا الشاب الذي تعرفت إليه منذ 20 سنة وأحببته، أحببت الأخلاق ورأيت فيه الشاب الواعد"، وتابع "لم اكن أن أتخيل أن يستشهد بيار وأصبح انا محافظا لبيروت".
وأضاف: "نحن نعيش في مدينة لا تشبه باقي المناطق في العالم، نحن في لبنان لا نعيش الراحة التي يعيشها الناس في البلدان الأخرى ولكننا نعرف اننا في الشرق نعيش في نضال مستمر". وأردف "عرضتم تاريخ لبنان منذ الاستقلال ورأينا كم كان صعبًا، فلبنان لم يعرف سنة هدوء بل حروبًا ودمارا وبقاؤنا هو نضال".
وشدد محافظ بيروت على أن "لكل من يريد اغتيال رجالاتنا وقياداتنا نقول له سننجب يوميا قادة ورجالا وسنزرع أرضنا سنديانًا ولن نستكين ولو امتلأت الجدران صورًا للشهداء"، مشيراً إلى أن حديقة الشهيد بيار الجميّل ستكون عنوانًا للحوار ومنبرًا لكل المثقفين ولكل من يريدون العطاء في بيروت ستكون منتدى بيار الجميّل والبلاد التي فيها شهداء مثل بيار الجميّل لا تخافوا عليها".
ا
تابع
الأكثر قراءة
اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟
01:00 | 2021-11-19
19/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
05:38 | 2021-11-19
19/11/2021 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟
Lebanon 24
من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟
03:16 | 2021-11-19
19/11/2021 03:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
11:36 | 2021-11-19
19/11/2021 11:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم
Lebanon 24
توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم
00:25 | 2021-11-19
19/11/2021 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:36 | 2021-11-19
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
11:47 | 2021-11-19
نداء من وزير الأشغال إلى البلديات مع بداية هطول الأمطار.. هذا ما قاله
12:53 | 2021-11-19
حادث مروّع باتجاه جسر المدفون.. هذا ما حصل بسبب "المازوت"
13:18 | 2021-11-19
آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟
14:29 | 2021-11-19
تصريحٌ جديد من جنبلاط عن الأزمة.. تحذير وهذا ما ينتظرنا
13:37 | 2021-11-19
من "العسكرية".. أحكامٌ في ملف رشى متفرع عن ملف إنفجار التليل
فيديو
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
11:00 | 2021-11-19
19/11/2021 22:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
14:00 | 2021-11-18
19/11/2021 22:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
09:30 | 2021-11-18
19/11/2021 22:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact