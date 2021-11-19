لبنان

للمرة الأولى هذا العام.. القرنة السوداء تتزيّن بالثلوج

Lebanon 24
19-11-2021 | 11:10
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بدأت الثلوج بالتساقط عصر اليوم، على قمم جبل المكمل والقرنة السوداء في الضنية، للمرة الأولى هذا العام، وسط تدن لافت بدرجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر فوق المرتفعات.
 
كذلك، شهدت مختلف مناطق الضنية، ساحلا ووسطا وجردا، هطولا متفاوتا للأمطار التي انعشت الأراضي الزراعية بعد انحباس طويل.

وترافق ذلك مع ضباب كثيف في المناطق الجبلية.
 
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