نداء من وزير الأشغال إلى البلديات مع بداية هطول الأمطار.. هذا ما قاله

غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على تويتر:

"أطالب البلديات والمعنيين برفع النفايات عن جوانب الطرقات منعاً لانسداد مجاري تصريف المياه ، فالسلامة العامة عمل تكاملي بين جميع المعنيين(صور من منطقة سن الفيل، الصالومي والحايك نموذج عن كل ما يحصل في أغلب المناطق)"