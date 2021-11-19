نداء من وزير الأشغال إلى البلديات مع بداية هطول الأمطار.. هذا ما قاله

أطالب البلديات والمعنيين برفع النفايات عن جوانب الطرقات منعاً لانسداد مجاري تصريف المياه ، فالسلامة العامة عمل تكاملي بين جميع المعنيين
(صور من منطقة سن الفيل، الصالومي والحايك نموذج عن كل ما يحصل في أغلب المناطق) pic.twitter.com/V9HwLSIO7P
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 19, 2021
أطالب البلديات والمعنيين برفع النفايات عن جوانب الطرقات منعاً لانسداد مجاري تصريف المياه ، فالسلامة العامة عمل تكاملي بين جميع المعنيين
(صور من منطقة سن الفيل، الصالومي والحايك نموذج عن كل ما يحصل في أغلب المناطق) pic.twitter.com/V9HwLSIO7P