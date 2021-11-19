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لبنان
كلمة لقائد الجيش أمام العسكريين في روميه.. هذا ما قاله
Lebanon 24
19-11-2021
|
12:14
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم، قيادة فوج المغاوير في روميه، وجال في أقسامه واطلع على سير العمل فيه وحضر مناورة بالذخيرة الحية في حقل الرماية تحاكي تعرض وحدة عسكرية لكمين مسلح.
كما اجتمع بالضباط والعسكريين واطلع على أوضاعهم، ثم استمع إلى إيجاز من قائد الفوج عن مهماته.
وهنأ العماد عون العسكريين بعيد الاستقلال وتوجه إليهم بالقول: "بفضل جهودكم وتضحياتكم، تحمون الاستقلال. يمر وطننا بظروف صعبة ومعقدة، لكنكم تتعاملون معها بحرفية وشجاعة وانضباط وحكمة، وتنقذون بذلك الوطن من الفتن. وطننا أمانة بين أيدينا وسنحيمه بأرواحنا".
أضاف: "عندما أقف أمام رجال مثلكم، أدرك أن لا خوف على لبنان، فأنتم العمود الفقري لهذا الوطن. لا خيار أمامكم سوى المؤسسة العسكرية، رغم كل التحديات التي تعيشونها، لأنكم مدربون على المواجهات القاسية والظروف الصعبة والضاغطة. لي ملء الثقة بأنكم ستجتازون هذه المرحلة، واعلموا أن الشعب اللبناني يثق بكم ويفتخر بأدائكم، والمجتمع الدولي يشيد بإنجازاتكم".
وختم: "نسعى جاهدين إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تضغط عليكم، وتوفير الخدمات الأساسية التي تحافظ على كرامتكم وكرامة عائلاتكم وأبرزها الطبابة والنقل. علينا اجتياز هذه الأزمة بعزيمة وإصرار وإرادة وإيمان بوطننا الذي يحتاج إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى".
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