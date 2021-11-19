حادث مروّع باتجاه جسر المدفون.. هذا ما حصل بسبب "المازوت"

أدى تسرب مادة المازوت على الطريق البحرية القديمة باتجاه جسر المدفون، الى انزلاق شاحنة واقتصرت الاضرار على الماديات.

ودعت مفرزة السير السائقين الى توخي الحذر والتروي اثناء القيادة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".