لبنان

حادث مروّع باتجاه جسر المدفون.. هذا ما حصل بسبب "المازوت"

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:53
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أدى تسرب مادة المازوت على الطريق البحرية القديمة باتجاه جسر المدفون، الى انزلاق شاحنة واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
ودعت مفرزة السير السائقين الى توخي الحذر والتروي اثناء القيادة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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لبنان

المدفون

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