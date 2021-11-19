لبنان

رابطة أساتذة "المهني": تعليق مقاطعة التدريس بعد وعد وزير التربية بتقديمات

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:59
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أعلنت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في بيان، أنها "اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي اكد في بيان صادر عن وزارته على جملة من التقديمات والعطاءات التي توافرت للاساتذة لتمكينهم من استئناف التعليم في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، وبالتالي فتح أبواب المدارس والمعاهد امام طلابنا الأعزاء والمباشرة في التدريس".
 
ولفت البيان الى أن "هذه العطاءات تشمل مبلغ تسعين دولارا شهريا للملاك وللمتعاقدين أسوة بأساتذة التعليم العام، كما يستفيد العاملون في القطاع من ملاك ومتعاقدين، من منحة اجتماعية شهرية لمدة سنة، ابتداء من 1/11/2021، بمعدل مليون ليرة كحد ادنى، ويستفيد الأساتذة والعاملون ايضا من بدل نقل يومي بقيمة 65000 ليرة للملاك، ومن مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين في حال لم يستفيدوا من المنحة الاجتماعية. وقد أفاد معالي الوزير بأنه سيصدر تعميما مفصلا بكل هذه العطاءات لاحقا. لذلك، وامام ما تقدم وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا على غير صعيد، نعلن تعليق المقاطعة والعودة الى التدريس، وفي حال لم نلتمس تنفيذا للوعود بشكل ملموس وفعلي سوف نضطر وبكل أسف لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة".
 
 
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