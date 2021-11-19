إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 306 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 9- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1399حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12- حالات وفاة: 1