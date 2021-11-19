لبنان

آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-11-2021 | 13:18
A-
A+
Doc-P-888109-637729501955323110.jpg
Doc-P-888109-637729501955323110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي أنّ "الزيادات التي ستُقدّم لموظفي القطاع العام قد تساهم في إضافة بعض التحسن الطفيف على حياتهم اليومية"، لكنه أشار إلى أنّ "القدرة الشرائية للمواطن يجب أن تكون مدعومة بإصلاح نقدي وتقوية الليرة". 
 
وفي حديث عبر "لبنان24"، أوضح الشامي أنّه "ليس لدينا نسب واضحة لعدد موظفي الدولة والمستخدمين وغيره من العاملين ضمن القطاع العام، لكن التقديرات تشير إلى أن الأموال التي ستُدفع قريباً للموظفين ستكون قيمتها نحو 600 مليار ليرة، ويمكن لهذا الرقم أن يكون أكثر أو أقل". 
 
واعتبر الشامي أنّ المبالغ التي ستقدمها الدولة لا تجعل المواطن يتعايش مع خطوات رفع الدعم، مشيراً إلى أنّ "الدولة غير قادرة على الدخول في دوامة رفع الرواتب بشكل مباشر لأن هذا العام يعني دخولاً في دوامة كبيرة للتضخم المتزايد". 
 
ولفت الشامي إلى أنّ "صندوق النقد الدولي يطالب بلجم حجم القطاع العام وتقليص حجم الإنفاق عليه"، موضحاً أن "ما يظهر حالياً أن الدولة لا تريد أن تسمي التقديمات تحسينات على الأجور بقدر ما أنها تربطها بمساعدات اجتماعية وزيادة على بدل النقل الذي يتغير تبعاً لأسعار المحروقات". 
بدائل عن زيادة الرواتب
 
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه "يمكن أن تكون هناك بدائل عن عملية زيادة الرواتب، وذلك عبر إيجاد آليات قانونية عديدة مثل البطاقة التمويلية التي يجب أن تدخل على سكة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتأمين التمويل لها عبر الجهات المانحة"، وأضاف: "على الدولة أن تعمل على إيجاد مصدر معين وواضحٍ لهذه البطاقة لأنها يمكن أن تساهم في تسيير أمور المواطن". 
 
ومع هذا، فقد شدّد الشامي على وجوب دعم الدولة للتقديمات الاجتماعية بكافة أنواعها، مثل تعزيز مراكز الرعاية الصحية التي يمكنها تأمين الأدوية بشكل شبه مجاني خصوصاً أن الدولة غير قادرة على تغطية فاتورة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة. 
 
ووفقاً للشامي، فإنه بإمكان الدولة أن تأتي بتمويل لتعاونيات مخصصة للقطاع العام، كما أنه يمكن إعفاء الموظفين من رسوم التعليم الرسمي والجامعي.
 
وأضاف: "بدل من أن تزيد الدولة اللبنانية من الكتلة النقدية لليرة، فإنه يمكنها أن تدعم التقديمات الاجتماعية التي يمكن تأمين تمويلها عبر الصناديق المانحة، وبالتالي نكون قد دخلنا في إطار لجم التضخم الذي يحصل عبر عدم طباعة الليرة وعدم زيادة الكتلة النقدية منها، وأيضاً نكون قد قدمنا خدمات مباشرة للمواطن. وعليه، فإن هذه الخطوات يمكن أن تشكل بداية الإصلاح وما إن تم لجم التضخم حتى تحسن وضع الليرة تلقائياً أمام الدولار". 



لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2021-11-19
16:43 | 2021-11-19
15:23 | 2021-11-19
15:03 | 2021-11-19
15:03 | 2021-11-19
14:29 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website