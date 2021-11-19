لبنان

رئيس بلدية دير أنطار الجنوبية قدم استقالته

Lebanon 24
19-11-2021 | 15:03
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قدم رئيس بلدية دير انطار الجنوبية قاسم محمد حجيج استقالته من رئاسة البلدية وعضويتها، "لاسباب شخصية"، شاكراً لأهالي بلدته "ثقتهم ومحبتهم" خلال فترة توليه رئاسة لبلدية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
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