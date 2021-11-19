رئيس بلدية دير أنطار الجنوبية قدم استقالته

قدم رئيس بلدية دير انطار الجنوبية قاسم محمد حجيج استقالته من رئاسة البلدية وعضويتها، "لاسباب شخصية"، شاكراً لأهالي بلدته "ثقتهم ومحبتهم" خلال فترة توليه رئاسة لبلدية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".