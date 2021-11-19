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لبنان
سامي فتفت: لا أؤيد استقالة الحكومة
Lebanon 24
19-11-2021
|
16:43
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أبدى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سامي فتفت، اعتقادة بأن "رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كان يفضل عدم الذهاب إلى هذا الحد من الخلاف مع السعودية اذ إنه مرشح لرئاسة الجمهورية، ولو لم يصرح وزير الإعلام جورج قرادحي كان سيحصل حدث ما في الأسبوع الذي يليه ويوصل إلى ملئ الكوب".
وأعلن فتفت في مقابلة تلفزيونية، أنه لا يؤيد استقالة الحكومة "وذلك لسبب وحيد وهو استئناف المحادثات مع صندوق النقد".
وعن العلاقة مع سوريا، أوضح أنه "إن كنا قادرين على بناء علاقة "الند للند" مع سوريا فليكن، وكنت أتمنى أن يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والآن موقفنا متوازن مع موقف جامعة الدول العربية في ما يخص النظام السوري"، كون أن بعض الدول العربية تدعو لإعادة سوريا لحضن جامعة الدول العربية، وأضاف: "يجب إيجاد طريقة لعودة اللاجئين السوريين".
وأعلن النائب فتفت أننا "لسنا جاهزين للتطبيع مع إسرائيل لا سياسياً ولا إقتصادياً، ومن الطبيعي أن نكون آخر الناس المطبعين، وبرأيي هذا الموضوع لا يزال بعيداً حالياً".
وعن رأيه في الزواج المدني، قال: "أنا كتبت كتابي واللي بدو يعمل شي تاني هو حر".
واعتبر فتفت أن "14 آذار فشلت واليوم أتمنى إعادة تشكيل جبهة مشابهة وذلك ممكن، لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أعلن موقفه أنه لن يخوض مواجهة مع حزب الله، وبداية الخلاف مع حزب القوات اللبنانية كانت بسبب القانون الأورثوذوكسي، و أنا مقتنع بضرورة تصحيح العلاقة مع القوات لكن عليهم أن يبادروا أولاً".
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