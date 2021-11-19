ما يزال جمركيون وأمنيون يتمرجلون على لبنانيين يأتون إلى بيروت، لجهة مصادرة أدوية محمولة باليد أو بحقيبة اليد وسواها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)