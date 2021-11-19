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Lebanon 24
19-11-2021 | 17:00
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ما يزال جمركيون وأمنيون يتمرجلون على لبنانيين يأتون إلى بيروت، لجهة مصادرة أدوية محمولة باليد أو بحقيبة اليد وسواها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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