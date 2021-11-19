لبنان

تكتّم

Lebanon 24
19-11-2021 | 17:30
A-
A+
Doc-P-888154-637729658831799384.jpg
Doc-P-888154-637729658831799384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكتم مرجع كبير على أسماء النواب منتهية صلاحيات بقائهم مرشحين في الدورة الانتخابية المقبلة، لأسباب يحتفظ بسرّها لنفسه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هيكتور حجار: نتمنى من رئيس مجلس النواب عقد جلسة قريبة لمجلس النواب لاقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الاسر الاكثر فقرا والمبلغ حاضر (LBCI)
lebanon 24
20/11/2021 07:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكتور حجار: نتمنى من رئيس مجلس النواب عقد جلسة قريبة لمجلس النواب لاقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الاسر الاكثر فقرا والمبلغ حاضر (LBCI)
lebanon 24
20/11/2021 07:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقاطع تكتل ″لبنان القوي″ جلسات مجلس النواب.. فيكتمل التعطيل؟
lebanon 24
20/11/2021 07:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
النصاب لم يعد متوفراً بعد انسحاب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة التشريعية وبالتالي تمّ رفعها
lebanon 24
20/11/2021 07:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

نواب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2021-11-19
22:00 | 2021-11-19
22:15 | 2021-11-19
22:18 | 2021-11-19
00:18 | 2021-11-20
00:04 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website