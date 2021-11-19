يكتم مرجع كبير على أسماء النواب منتهية صلاحيات بقائهم مرشحين في الدورة الانتخابية المقبلة، لأسباب يحتفظ بسرّها لنفسه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)