لبنان

بو حبيب إلى موسكو اليوم

Lebanon 24
19-11-2021 | 17:46
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يتوجّه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى موسكو اليوم، حيث يتوقع ان يتسلم لبنان من وكالة الفضاء الروسية صورا لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده، وذلك بناء لطلب رئيس الجمهورية.
ورأت مصادر ديبلوماسية عبر "الأنباء" الكويتية ان "العنصر الوحيد الذي قد تظهره هذه الصور هو أن هذا الانفجار لم يحصل نتيجة اعتداء صاروخي، بل نتيجة أمر ما حصل داخل العنبر رقم 12، ويفترض أن تسلم الصور إلى رئاسة الجمهورية التي طلبتها، قبل أي طرف آخر، قضائيا كان ام ديبلوماسيا حتى لو نقلها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب من موسكو التي يزورها اليوم، ليبحث مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ جملة مواضيع، أبرزها: اللاجئون السوريون، الوساطة الروسية مع دول الخليج، بطلب من لبنان، إضافة إلى طلب المساعدات الروسية والبحث باستثمارات للشركات الروسية في لبنان".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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