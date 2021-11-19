لبنان

قضية قرداحي تسلك المسار الطبيعي

Lebanon 24
19-11-2021 | 17:52
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قالت مصادر سياسية مطلعة ل"اللواء" أن "الرئيسين عون وميقاتي كانا متفقين على أنه لا يمكن بقاء البلد من دون مجلس وزراء لا سيما أن هناك قضايا تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها".
ولفتت إلى انهما "اتفقا على عقد جلسة للحكومة، لكنهما لم يحددا موعدا لذلك"، مرجحة انعقادها اما بعيد عودة الرئيس عون من قطر أو عودة الرئيس ميقاتي من روما.
وسألت عمّا إذا كانت الظروف أصبحت مؤاتية لأنعقاد الجلسة في ظل موقف الثنائي الشيعي. ورأت أن "الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يثير موضوع عودة جلسات الحكومة لو لم تكن لديه معطيات ما لكن تردد أنها طي الكتمان".
وأعربت عن اعتقادها ان "هناك توجها لقيام جلسة للحكومة في الأسبوعين المقبلين".
اما بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي، فأوضحت أنها "تسلك المسار الطبيعي وأن الوزير على طريق الاستقالة لكن لم يحدّد موعد تقديم الاستقالة أو التخريجة لذلك".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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