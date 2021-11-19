لبنان

"الثنائي" لن يُشارك بجلسة للحكومة قبل إبعاد البيطار

Lebanon 24
19-11-2021 | 17:57
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لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "اعلان الرئيس نجيب ميقاتي نيته دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، أثارت استغراب الوسط السياسي، باعتبار ان المشكل الأساس الذي أدى الى تعليق جلسات المجلس، وهو اصرار الثنائي الشيعي على تنحية القاضي طارق البيطار لم يتحقق، وما زال الكباش السياسي القضائي حوله على أشده، من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريب".
واشارت الى ان "موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم تكهن البعض بأن موقف ميقاتي الذي اتى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، يفترض ان يكون متفاهم عليه بالحد الأدنى مع بري".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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