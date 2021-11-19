لبنان

اجتماع رئاسي ثُلاثي قد يعقد بمناسبة الاستقلال

Lebanon 24
19-11-2021 | 18:02
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ذكرت "اللواء" ان "اتصالات تدور بين القصور الرئاسية من اجل عقد اجتماع للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في مناسبة الاحتفال والعرض العسكري الرمزي بعيد الاستقلال الذي سيُقام في وزارة الدفاع، بحيث يبحثون في المخارج اللازمة للأزمات القائمة ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية كلّاً في اطار عملها بالتنسيق مع السلطة القضائية التي تقوم بعملها ايضاً في ما خصّ القاضي بيطار، والارجح ان تتجه الامور الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق بصفتهم الوزارية السابقة في قضية إنفجار المرفأ.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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