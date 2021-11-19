سفيرة لبنان بإسبانيا: نتواصل مع السلطات الإسبانية بشأن طالبي اللجوء ولا معلومات

كشفت السلطات الإسبانية أن مجموعة من 39 لبنانياً كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية، استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.وقالت سفيرة لبنان في اسبانيا هالة كيروز ل" نداء الوطن"، انها تتواصل مع السلطات الاسبانية للاستحصال على معلومات وتفاصيل إضافية، كما انها راجعت وزارة الخارجية الاسبانية، في محاولة منها للاطلاع على ظروف هؤلاء واحتياجاتهم بغية مساعدتهم، فأفادت الاخيرة انه بحسب قوانين اللجوء، لا تتواصل السلطات الاسبانية مع سفارة بلاد اي شخص يطلب اللجوء السياسي اليها، في اعتبار انه فار من دولته، وعليه لا يتم تزويدنا بأي معلومات في شأنه، كذلك فإن هؤلاء الاشخاص طالبي اللجوء لن يتواصلوا حكماً مع الممثل الرسمي للبلد الذي جاؤوا منه".ولفتت كيروز الى انه تبين بحسب وسائل الاعلام الاسبانية ان طالبي اللجوء هم لبنانيون وفلسطينيون، وحكماً لن يتم الكشف عن اسمائهم لان اي طالب لجوء يحظى بحماية البلد الذي لجأ اليه، باعتبار انه اما مضطهد في موطنه الاصلي واما طلب اللجوء لسبب خاص به".