لبنان

مصالحة خلدة أرجئت إلى اليوم

Lebanon 24
19-11-2021 | 22:32
A-
A+
Doc-P-888181-637729832794104933.jpg
Doc-P-888181-637729832794104933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": ارجئ اجتماع مصالحة خلدة، الذي كان من المفترض عقده أمس، إلى اليوم بسبب انشغال مدير المخابرات العميد أنطوان القهوجي المكلّف من قبل قائد الجيش بمتابعة ملف المصالحة. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي سيعقد في مكتب القهوجي سيضمّ ستة أشخاص يمثلون عرب خلدة، إلى جانب رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر، كما سيضم ممثلين عن حزب الله. وذكرت المصادر أن الاجتماع أوليّ لبحث الإطار العام للمصالحة التي لم يبدأ مسارها حتى اليوم. وهذا الاجتماع سيخوض في مطالب أهالي شهداء خلدة، الذين سقطوا في الأول من آب الفائت، بإطلاق النار على مشيّعي الشهيد علي شبلي الذي قضى قبل ذلك بيوم في منطقة الجية. كذلك ستُربَط تلك المطالب بمسار الملف القضائي القائم أمام المحكمة العسكرية
المصدر: الاخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:33 | 2021-11-20
03:23 | 2021-11-20
03:15 | 2021-11-20
03:11 | 2021-11-20
03:01 | 2021-11-20
03:00 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website