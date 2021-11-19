قرداحي :كنتُ اتمنى ان يكون موقف باسيل مُشرّفاً

كتبت جويل بو يونس في "الديار" تؤكد مصادر موثوقة ان الوزير جورج قرداحي يعتبر الرئيس ميقاتي رجلا ذكيا يعرف كيف يدوّر الزوايا جيدا، وهو تلقف كرة النار ولا يريد ان يفشل .

ويقول قرداحي في مجالسه الخاصة "ما بيهين عليي انو يفشل الرئيس ميقاتي بسببي"! كما ان وزير الاعلام يُحيّد دوما رئيس الجمهورية، اذ يعتبر ان موقفه كان مشرّفا، فيما موقف رئيس التيار جبران باسيل الذي قال بأن استقالة قرداحي ليست رضوخا، وعليه أن يفعل إن كان ذلك لمصلحة لبنان"، وعلى هذا الكلام علق قرداحي باتصال مع "الديار" بالقول: "كنت اتمنى ان يكون موقفه مشرفا كما هو موقف رئيس الجمهورية"، رافضا اعطاء اي تفصيل اضافي آخر.