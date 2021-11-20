لبنان

حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان: قتيل وأكثر من 10 جرحى

Lebanon 24
20-11-2021 | 00:04
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أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع قتيل و12 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية، على طرقات لبنان.
 
ونذكر المواطنين بضرورة القيادة بحذر مع بدء موسم الامطار.
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حوادث سير

لبنان

التحكم المروري

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