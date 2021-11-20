حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان: قتيل وأكثر من 10 جرحى

أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع قتيل و12 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية، على طرقات لبنان.

ونذكر المواطنين بضرورة القيادة بحذر مع بدء موسم الامطار.