ما هي مؤشرات الاقبال الاغترابي على التسجيل للاقتراع؟

مع توقف تسجيل المغتربين اللبنانيين للإنتخابات النيابية المقبلة، قالت مصادر مطلعة" إن نسبة المسجلين جيدة مقارنة مع العام 2018"، مشيرة "إلى أن توزيع الارقام يوضح تدني نسبة المسجلين في أفريقيا مقارنة بأوروبا واميركا الشمالية، علما ان هناك اكثر من 200الف لبناني في أفريقيا يصنف جزء كبير منهم في خانة الثنائي الشيعي ،وهذا يؤشر وفق المصادر الى ان المسجلين يصبون بمعظهم لصالح قوى سياسية واحزاب مصنّفة ضد حزب الله وحركة أمل لا سيما وان هؤلاء قد يلعبون دورا في تغيير المعادلات في بعض الدوائر في حال شارك فعليا المغتربين بالانتخابات وأم يكتفوا بالتسجيل فقط".