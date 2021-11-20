رفع الايجارات يغيّر انماط حياة اللبنانيين

مشكلة جديدة بدأت تطرق أبواب اللبنانيين وتهدد استقرارهم، فقد ادى انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار وتدني الاجور الى ازمات معيشية كثيرة، منها رفع ايجارات البيوت من قبل مالكيها.

ومع انتهاء عقود بعض الايجارات، اشترط مالكو البيوت المؤجرة رفع بدل الايجار، وحتى الدفع بالدولار (خاصة اولئك الذين ابرموا العقود بالدولار وليس بالليرة اللبنانية)، ما اضطر بعض العائلات الى اخلاء المنزل، في حين لم ينتظر آخرون مدة انتهاء العقد وأنذروا المستأجرين بضرورة رفع البدل.

وفي مقابل عدم رفع الاجور اضطر بعض العائلات الى البحث عن منازل للايجار، بغرف اقل وبدل ايجار يناسب المدخول المالي .