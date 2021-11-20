دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت

كتب المحرر القضائي:

من درعا التي اجتاحتها الحرب في سوريا بدءا من العام ٢٠١١ الى أحد مخيمات النازحين السوريين في البقاع، بدأت رحلة جيداء.ج وزوجة شقيقها الذي قُتل في الحرب ميسم.ن مع القهر والإذلال والعوز ثم سلوك مسارات منحرفة من خلال الوقوع في إحدى شبكات ترويج المخدرات وتسهيل الدعارة في بيروت وجبل لبنان، فما قصة جيداء وميسم؟

بناءً لمحضر سابق، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخّل في وحدة الشرطة القضائية المطلوب للقضاء المتّهم حميد.ب (لبناني) على خلفية تسع مذكرات عدلية صادرة بحقه بجرائم تسهيل الدعارة وترويج المخدرات.



وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم إيداع الموقوفين الثلاثة في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية. وبعد عملية رصد وتعقب، داهمت قوة أمنية شقتين : الأولى في طبرجا أسفرت عن إلقاء القبض على المتّهم حامد.ع(سوري) وتوقيفه مع الفتاتين جيداء وميسم واللتين تعملان في مجال الدعارة، إما الشقة الثانية التي تقع في محلة كفرياسين والمستأجرة من قبل حميد، فلم تعثر القوة الأمنية التي داهمتها على أحد داخلها.وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم إيداع الموقوفين الثلاثة في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية.

وخلال بالتحقيق الإستنطاقي، اعترف حميد بما نُسب اليه لجهة تسهيل الدعارة للموقوفتين ولعدد آخر من الفتيات، مدلياً أنه دخل الى الأراضي اللبنانية عبر معبر غير شرعي في محلة القاع، وأنه يقصد في العادة المخيمات التي تأوي النازحين السوريين بحثاً عن شابات جميلات يقنعهن مع أولياء أمرهن بالمجيء الى بيروت سعياً وراء فرص عمل "وهمية" في مطاعم ومقاهي العاصمة أو جبل لبنان.