لبنان

معركة شرسة بين مذيعتين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2021 | 02:15
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تدور"معركة شرسة" بين مذيعتين تطلاّن على الشاشات، حول مَن تمتلك منهن موقع الصدارة. 
والملفت ان هذه "المعركة" التي تستخدم فيها "كل انواع الاسلحة المالية والتدميرية" تشارك فيها منابر اعلامية انقسمت هي الاخرى بين "الجميلتين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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