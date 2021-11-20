شرطان أساسيان لتفادي عودة الطوابير أمام محطات البنزين... ما هما؟

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ"صوت لبنان" إنه "على مصرف لبنان تأمين الدولار، وتحديد آلية دفع بالليرة اللبنانية، لتفادي عودة الطوابير أمام المحطات".