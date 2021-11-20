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لبنان
شرطان أساسيان لتفادي عودة الطوابير أمام محطات البنزين... ما هما؟
Lebanon 24
20-11-2021
|
02:52
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قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ"صوت لبنان" إنه "على مصرف لبنان تأمين الدولار، وتحديد آلية دفع بالليرة اللبنانية، لتفادي عودة الطوابير أمام المحطات".
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