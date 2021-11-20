بالجرم المشهود... إلقاء القبض على سارق دواليب سيارات

أفادت مندوبة "لبنان24" أن أهالي منطقة البداوي، تمكنوا فجر اليوم من القاء القبض على سارق بالجرم المشهود اثناء قيامه بسرقة دواليب سيارات.وبحسب ما أفاد احد سكان المنطقة، فإن السارق كان بحوزته سيارة بداخلها زيوت وبطاريات مسروقة. فيما العمل جارٍ على اعادة المسروقات الى اصحابها.ويذكر ان منطقة البداوي شهدت في الآونه الأخيرة موجة كبيرة من سرقة الدواليب.