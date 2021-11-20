لبنانية تتسلّم منصباً أممياً رفيع المستوى.. من هي؟ (صورة)

عيّن أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، الدبلوماسية اللبنانية، كارولين زيادة، ممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في "كوسوفو".وجاء ذلك بحسب بيان أصدره، ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، وقد أشار إلى أنّ "السيدة كارولين زيادة ستحل محل السيد زاهر تانين (أفغاني)، والذي أعرب الأمين العام له عن امتنانه العميق لجهوده المتفانية لتعزيز السلام والاستقرار بكوسوفو والمنطقة، وقيادته الفعالة للبعثة الأممية".وأضاف البيان: "تشغل السيدة زيادة منذ عام 2017 منصب مديرة إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والخدمات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان".وتابع: "وهي تحمل ما يقرب من 30 عاماً من الخبرة في الدبلوماسية الدولية والمعرفة الواسعة بالأمم المتحدة، حيث قادت وفوداً وطنية للمنظمة الدولية في نيويورك حول قضايا مثل الهجرة والتنمية المستدامة وعمل الوزارة المتعلق بحقوق الإنسان وأجندة المرأة والسلام والأمن".ولفت البيان إلى أن "السيدة زيادة كانت نائبة سابقة للممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2006-2017)، وعملت في سفارات لبنان لدى المملكة المتحدة (2004-2006)، وفي بلجيكا والاتحاد الأوروبي (1994-1999)، وكذلك البعثة الدائمة للبنان في فيينا".والسيدة زيادة حاصلة على بكالوريوس الآداب وماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، بيروت، ودبلومات في العلاقات الدولية من جامعة بروكسل الحرة والأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، وتتقن اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.