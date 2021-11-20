حاولوا الهرب بطريقة غير شرعية من لبنان إلى إيطاليا... فعلقوا في عرض البحر!

أفادت مندوبة "لبنان24" أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ مركب على متنه عائلات لبنانية وسورية كانوا قد غادروا بصورة غير شرعية عبر بحر القلمون شمال لبنان بإتجاه ايطاليا بحسب ما افادت المصادر.وكان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة اميال حيث تم سحبه الى الداخل اللبناني.