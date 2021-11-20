لبنان

مولوي تابع قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:41
A-
A+
Doc-P-888288-637730054345416385.jpg
Doc-P-888288-637730054345416385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا والذين كانوا قد غادروا لبنان بطريقة غير شرعية.
ولهذه الغاية، تواصلت وزارة الداخلية والبلديات مع سفارة لبنان في تركيا والمديرية العامة للأمن العام اللبناني وجرى تأمين الأوراق اللازمة لتسهيل عودتهم الى لبنان.

وكان قد تابع مولوي قضية المركب العالق وسط البحر على بعد حوالي ٢٢،٨ ميل بحري والذي حمل على متنه عددا من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وكان قد طلب من المديرية العامة للدفاع المدني البقاء في جهوزية تامة، كما أوعز الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جمع المعلومات اللازمة عن المسافرين.
هذا وتبلغ مولوي عثور الجيش اللبناني عليهم ويعمل على إعادتهم سالمين الى الشاطئ اللبناني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2021-11-20
09:48 | 2021-11-20
09:27 | 2021-11-20
09:08 | 2021-11-20
08:52 | 2021-11-20
08:48 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website