لبنان

أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية في قبضة قوى الامن

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:50
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والسلب لا سيّما الدراجات النارية في محلة الاوزاعي

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المشتبه بهم بسرقة عدّة درّاجات ناريّة، إضافة لتعاطي وترويج المخدرات ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1992، لبناني الجنسيّة) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم سرقة
 وبتاريخ 13-11-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في محلة الاوزاعي.

بالتحقيق معه من قبل عناصر الفصية، اعترف بقيامه بسرقات عدّة لدراجات ناريّة، كما أفاد أنه تواصل مع بعض اصحاب الدراجات المسروقة لإعادتها إليهم مشترطًا بدلا ماديًّا، وذلك بالاشتراك مع آخرين -العمل جارِ لتوقيفهم-.

أودع الموقوف المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته.

 
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