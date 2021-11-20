لبنان

تطوّر قضائي حول قضية انفجار المرفأ سيبرز قريباً.. هذا ما كشفه نائب "لبنان القوي"

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:43
A-
A+
Doc-P-888298-637730068714506379.jpg
Doc-P-888298-637730068714506379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني أن "الانتخابات النيابية ستتم رغم وجود مخاوف من حصول أحداثٍ أمنية"، وأضاف: "رئيس الجمهورية ميشال عون حريص على تطبيق الدستور وإجراء الانتخابات وهو طرح الأسباب الموجبة للطعن بقانون الانتخابات.. وأقول: تركوا الرئيس وخلينا نطبق الدستور". 

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أضاف البستاني: "الطعن بقانون الانتخاب حق دستوري وألتزم بقرارات تكتل لبنان القوي لمصلحة الوطن".

وعن ملف اقتراع المغتربين، قال البستاني: "يا ليت المغتربين يأخذون 12 نائباً لأنهم سيكونون التغيير وستكون لهم كلمة فاصلة، وأناشدهم جميعاً المشاركة في الانتخابات والتصويت". 

وفي سياق آخر، أشار البستاني إلى أنه "في حال طلب منه تكتل لبنان القوي عدم الترشح، فإنه سيعود إلى المنزل"، وأردف: "لم أقبل بالوزارة لأني أرى نفسي بالتشريع".

ومع هذا، فقد كشف البستاني أنه "عمِل على التواصل بين عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط"، معلناً أنه "ستكون هناك مفاجآت في تحالفات تكتل لبنان القوي".

كذلك، لفت البستاني إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل، سيكون هناك تطور قضائي لفصل مسار قضية إنفجار مرفأ بيروت عن الحكومة بطريقة تُرضي جميع الاطراف". 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2021-11-20
09:48 | 2021-11-20
09:27 | 2021-11-20
09:08 | 2021-11-20
08:52 | 2021-11-20
08:46 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website