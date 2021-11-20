تطوّر قضائي حول قضية انفجار المرفأ سيبرز قريباً.. هذا ما كشفه نائب "لبنان القوي"

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني أن "الانتخابات النيابية ستتم رغم وجود مخاوف من حصول أحداثٍ أمنية"، وأضاف: "رئيس الجمهورية ميشال عون حريص على تطبيق الدستور وإجراء الانتخابات وهو طرح الأسباب الموجبة للطعن بقانون الانتخابات.. وأقول: تركوا الرئيس وخلينا نطبق الدستور".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أضاف البستاني: "الطعن بقانون الانتخاب حق دستوري وألتزم بقرارات تكتل لبنان القوي لمصلحة الوطن".



وعن ملف اقتراع المغتربين، قال البستاني: "يا ليت المغتربين يأخذون 12 نائباً لأنهم سيكونون التغيير وستكون لهم كلمة فاصلة، وأناشدهم جميعاً المشاركة في الانتخابات والتصويت".



وفي سياق آخر، أشار البستاني إلى أنه "في حال طلب منه تكتل لبنان القوي عدم الترشح، فإنه سيعود إلى المنزل"، وأردف: "لم أقبل بالوزارة لأني أرى نفسي بالتشريع". وفي سياق آخر، أشار البستاني إلى أنه "في حال طلب منه تكتل لبنان القوي عدم الترشح، فإنه سيعود إلى المنزل"، وأردف: "لم أقبل بالوزارة لأني أرى نفسي بالتشريع".



ومع هذا، فقد كشف البستاني أنه "عمِل على التواصل بين عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط"، معلناً أنه "ستكون هناك مفاجآت في تحالفات تكتل لبنان القوي".