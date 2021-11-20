قاووق: هناك فرصة حقيقية لتذليل أسباب التعطيل

اعتبر عضو المجلس المركزي لـ "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال في بلدة الصرفند لمناسبة "يوم شهيد حزب الله"، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل جهودا متواصلة لإيجاد المخارج المناسبة للشأن الحكومي"، وقال: "هناك فرصة حقيقية للمعالجة على قاعدة تذليل أسباب التعطيل، وينبغي على المعنيين عدم تضييع هذه الفرصة".ورأى أن "حملة التصعيد التي يتعرض لها لبنان بأشكالها المختلفة، مغامرة عبثية غير محسوبة ولن تقدم أو تؤخر في المعادلات السياسية".ولفت إلى أن "أميركا وأدواتها يستطيعون فرض عقوبات وإصدار أطنان من بيانات الإدانة والتحريض ولكنهم لن يستطيعوا إذلالنا واستباحة كرامتنا"، وقال: "آن لهم أن يدركوا أن المقاومة اقوى من أن تحاصر وأصلب من أن تكسر وأعز من أن تذل".وشدد على أن "هوية لبنان المقاوم متجذرة ولن يستطاع النيل منها لا قبل الانتخابات ولا بعدها".