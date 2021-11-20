سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟

سجّل سعر البيض أسعاراً غير مسبوقة في السوق المحلية، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 100 ألف ليرة.

وعليه، فقد وصل سعر البيضة إلى 3350 ليرة لبنانية، علماً أن هذا السعر للبيض الزراعي. أما بالنسبة للبيض البلدي، فلم يعد له سعر محدد في السوق.