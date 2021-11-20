لبنان

ميقاتي استقبل وفدا أميركيا: لبنان يلتزم تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:20
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا أميركيا ضم النائبين في الكونغرس  داريل عيسى ودارين لحود ورئيس "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" أدوار غبريال،والاعضاء مايك أحمر ، هانيا أحمر،ماكاي لحود،جايمس ماكليلن، وذلك في حضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
في خلال الاجتماع ابدى الرئيس ميقاتي تقديره "لوقوف الولايات المتحدة الاميركية الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش"، مشددا على" التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار".
بدوره شدد الوفد الاميركي على الوقوف الى جانب  لبنان على مختلف الصعد وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية".
كما شدد على" ضرورة انهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
 
 
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