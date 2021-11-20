لبنان

فوضى في رمي نفايات سوق الخضار والملاحم في الطريق الجديدة ووزير البيئة يتحرك (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:27
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تفقد وزير البيئة ناصر ياسين تأثير الأمطار على منطقة أرض جلول في الطريق الجديدة، وكتب عبر "فيسبوك": جولة لتفقد تأثير الأمطار على منطقة ارض جلول في الطريق الجديدة لتكتشف الفوضى في رمي نفايات سوق الخضار والملاحم، والإهمال في رفعها. 
اتصلت بمحافظ بيروت والمتعهد، وسيعملون على رفعها فورا. وساعمل مع بلديتي بيروت والغبيري لوضع حل لمعالجة نفايات أسواق الخضار واللحمة". 
 
 
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