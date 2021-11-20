لبنان

الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2021 | 06:36
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يلاحظ عدد من المتابعين أن ثمة  "سوبرماركات" كبيرة تقوم بطرح عروضات استثنائية على مختلف السلع والمواد الغذائية خلال أيام نهاية الاسبوع. فعلى سبيل المثال يصل كيلو البندورة في بحر الاسبوع  الى 18000 ليرة . اما يوما السبت والأحد فيباع بـ 8000 ليرة. وكذلك ينخفض سعر بعض أنواع الجبنة  من 25000 الى 18000 ليرة، وعلب "المرتديلا" من 30 الف ليرة  الى ٢٢ ألفا، إضافة إلى أنواع أخرى. 

لذلك وتفاديا للأسعار الخيالية  يتبع اللبنانيون نظاما شرائيا يتماشى مع  السياسة التسويقية لتلك "السوبرماركات".

لبنان

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